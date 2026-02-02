Asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2026 SGK asgari ücret desteği kimlere verilecek, kimler yararlanamayacak?

2026 asgari ücret artışı sonrası işverenlerin en çok araştırdığı başlıklardan biri de asgari ücret desteği 2026 oldu. Günlük destek tutarı 42,33 TL’ye yükselirken, hangi işyerlerinin bu destekten yararlanacağı ve hesaplamanın nasıl yapılacağı netleşti. Peki, çalışan sayısı düşen işveren neden destek alamıyor, prim gün sayısı desteği nasıl etkiliyor? İşte şartlar, kimlerin yararlanacağı ve destek hesaplama yöntemi.

1 /7 Türkiye’de 2026 asgari ücret desteği, Ocak-Aralık döneminde işverenlerin SGK prim yükünü azaltmak amacıyla uygulanacak. Yeni düzenlemeyle birlikte destek tutarı günlük 42,33 TL, aylık 1.270 TL olarak belirlendi.

2026 asgari ücret, yüzde 27 artışla brüt 33.030 TL, net 28.075 TL, günlük 1.101 TL seviyesine çıkarıldı. Buna paralel şekilde destek rakamı da artırıldı.

2 /7 2026 asgari ücret desteği ne kadar?

2025 yılında günlük 33,3 TL (aylık 1.000 TL) olarak uygulanan asgari ücret desteği, 2026’da yüzde 27 artışla günlük 42,33 TL, aylık 1.270 TL seviyesine yükseltildi. Destek ödemesi, 2026 Ocak-Aralık dönemini kapsayacak ve İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden karşılanacak. İşverenler bu destek tutarını nakit olarak almayacak; destek, SGK’ya ödenecek sigorta primlerinden düşülerek uygulanacak.



3 /7 Kimler asgari ücret desteği alabilir?

Çalışan sayısına ya da sektörüne bakılmadan destekten yararlanılabilecek. Destek, uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için geçerli olacak.

İşverenin, 2025 yılının aynı ayında çalıştırdığı işçiler için bildirilen prime esas kazanç tutarı günlük 1.300 TL (aylık 39.000 TL) ve altında olan çalışanlar destek kapsamına girecek. Bu çalışanlar için işverene günlük 42,33 TL, aylık 1.270 TL destek sağlanacak.

4 /7 Destek nasıl hesaplanacak? 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde şartları sağlayan işyerlerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı, 42,33 TL ile çarpılacak.

Buna göre formül şöyle olacak: Asgari ücret desteği = Prim gün sayısı × 42,33 TL Ayrıca, işverenin 2026’da alacağı destek gün sayısı en fazla, 2025’in aynı ayında destek hesabına esas alınan toplam prim gün sayısı kadar olabilecek.

5 /7 Ücret sınırı farklı olan işyerleri

Bazı işyerleri için destekten yararlanma şartında farklı prime esas kazanç sınırları uygulanacak:

Toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde: günlük 2.600 TL ve altı Linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde: günlük 3.467 TL ve altı Öte yandan 2026 yılında yeni açılan işyerlerinin tamamı, herhangi bir ücret limiti olmaksızın destekten yararlanabilecek.

6 /7 Kimler asgari ücret desteği alamayacak?

2026’da destekten yararlanabilmek için işverenin, 2025’in Ocak-Aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekiyor. Örneğin geçen yıl destekten yararlanılan çalışan sayısı 500 iken, bu yıl 490’a gerilerse işyeri destek kapsamı dışında kalacak.

Ayrıca şu durumlarda da destek verilmeyecek: Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal sürede verilmezse SGK primleri yasal süresinde ödenmezse Çalışanların sigortalı bildirimi yapılmazsa Kayıt dışı işçi çalıştırıldığı veya sahte sigortalı bildirimi tespit edilirse (tespit tarihinden sonrası için)