TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satışı ne zaman, hangi illerde ve tarihte yapılacak? TOKİ konut ve iş yeri satış şartları belli oldu

Açık artırma takvimi ve katılım detayları

Açık artırma toplantısı, 1-228 lot arasındaki taşınmazlar için 17 Şubat 2026 Salı günü; 229-460 lot arasındaki taşınmazlar için ise 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 10.30’da yapılacak. Müzayedeler Ankara’da İlbank Sosyal Tesisleri’nde ve İstanbul’da TOKİ Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Dileyenler internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verebilecek.





TOKİ satışına ilişkin ayrıntılı bilgilere “www.toki.gov.tr” ve “muzayede.emlakyonetim.com.tr” adreslerinden ya da “444 84 34” numaralı telefondan ulaşılabilecek.