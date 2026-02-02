TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satışı ne zaman, hangi illerde ve tarihte yapılacak? TOKİ konut ve iş yeri satış şartları belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Türkiye genelinde 46 ilde toplam 460 gayrimenkulü açık artırma ile satışa sunuyor. 17-18 Şubat 2026’da yapılacak müzayedede 87 konut ve 373 iş yeri alıcılarını bekliyor. Konutlar 120 ay vadeyle, iş yerleri ise ödeme planına göre 60, 96 veya 120 ay vade seçenekleriyle satın alınabilecek.
TOKİ, 46 ilde konut ve iş yerlerinden oluşan 460 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu. Satış, 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek; ayrıca çevrim içi teklif verme imkânı da sunulacak.
Konutlar 25 ilde satışa çıkacak
TOKİ’nin listesinde 25 ilde toplam 87 konut yer alıyor. Adana’dan İstanbul’a, Ankara’dan Diyarbakır’a kadar geniş bir coğrafyaya yayılan konutlar, %25 peşinat ve 120 ay vade şartıyla alıcıya sunulacak. Satış yapılacak iller; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Manisa, Nevşehir, Sivas ve Tunceli.
İş yerleri için 60, 96 ve 120 ay seçenekleri
Müzayede kapsamında ayrıca 33 ilde 373 iş yeri satışa çıkarılacak. Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 373 iş yeri ise %10 peşin 96-120 ay ve %30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.
Açık artırma takvimi ve katılım detayları
Açık artırma toplantısı, 1-228 lot arasındaki taşınmazlar için 17 Şubat 2026 Salı günü; 229-460 lot arasındaki taşınmazlar için ise 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 10.30’da yapılacak. Müzayedeler Ankara’da İlbank Sosyal Tesisleri’nde ve İstanbul’da TOKİ Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Dileyenler internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verebilecek.
TOKİ satışına ilişkin ayrıntılı bilgilere “www.toki.gov.tr” ve “muzayede.emlakyonetim.com.tr” adreslerinden ya da “444 84 34” numaralı telefondan ulaşılabilecek.