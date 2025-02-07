Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, 31 Ocak Cuma günü başladı. Her ayın 13, 14, 15'inde oruç tutulması Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Hem bu tavsiye hem de Şaban ayının 15'i Berat gecesi olması nedeniyle hangi günlere denk geliyor merak ediliyor. Berat Gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir. Peki, Berat kandili orucu ne zaman tutulur? Berat gecesinde oruç tutmanın faziletleri, sevabı nedir? İşte detaylar...
2025 BERAT GECESİ NE ZAMAN?
Berat Kandili de Şaban ayının 14’ünü 15. güne bağlayan gece idrak ediliyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili bu sene 13 Şubat 2025 Perşembe günü eda edilecek.
BERAT NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (الصك = belge) gecesi” mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
BERAT KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Berat Kandili de dahil tüm kandillerde oruç tutmak farz kılınmamıştır. Ancak İslam alemi için oldukça faziletli olduğuna inanılan bu özel günlerde oruç tutmak artık bir gelenek haline gelmiştir. Öyle ki Berat Kandili’ni oruç tutmak gibi çeşitli ibadetlerle geçirmenin faziletli olduğuna inanılır.
Bu konuda Hz. Muhammed’in şu hadisi vardır:
“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." (İbn Mâce)
ŞABAN AYININ 13, 14, 15'İ NE ZAMAN?
Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, 31 Ocak Cuma günü başladı. Her ayın 13, 14, 15'inde oruç tutulması Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Hem bu tavsiye hem de Şaban ayının 15'i Berat Kandili olması nedeniyle hangi günlere denk geliyor merak ediliyor.
Şaban 13: 11 Şubat Salı
Şaban 14: 12 Şubat Çarşamba
Şaban 15: 13 Şubat Perşembe
KANDİL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir. Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Receb'in ilk cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. gününü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.
Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir.