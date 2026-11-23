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Derneğin paylaştığı araştırmalarda, Ankara ve İstanbul’da çocuk polikliniklerine başvuran ergenlerin yüzde 18,5 ila 21,9’unun elektronik sigarayı en az bir kez denediği belirlendi.

İNTERNETTEN KOLAYCA SATILIYOR

Dernek, elektronik sigara likitlerinin bazı internet sitelerinde “gıda aroması” gibi farklı kategoriler altında satışa sunulduğunu belirterek, çevrim içi satışların daha sıkı denetlenmesi çağrısında bulundu. Uzmanlar, elektronik sigaranın zararsız olmadığını, nikotin bağımlılığı ve solunum sağlığı açısından risk taşıdığını vurguladı.

TÜRKİYE’DE SİGARA TÜKETİMİ YÜKSEK

OECD’nin 2025 verilerine göre Türkiye, günlük sigara kullanımında yüzde 28,3 ile üye ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre 15 yaş ve üzeri nüfusta her gün tütün kullananların oranı 2012’de yüzde 23,2 iken 2025’te yüzde 30,1’e yükseldi. Özellikle genç kadınlarda artış dikkat çekti. 15-24 yaş grubundaki kadınlarda tütün kullanımı yüzde 6,1’den yüzde 12,6’ya çıktı.

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HER YIL 125 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yılda yaklaşık 125 bin kişi yaşamını yitiriyor. IARC’ın GLOBOCAN 2024 tahminlerine göre ise ülkede her yıl yaklaşık 38 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konuluyor, 32 bin kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

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