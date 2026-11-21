Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meyve aromalı içecek zannederek fare zehrini içen D.N.Ç. (16), hastanede tedaviye alındı.
Olay, Dilekli Mahallesi'nde yaşandı.
Ailesi 112'ye haber verdi
İddiaya göre D.N.Ç., mutfaktaki çay bardağında bulunan fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içti.
Genç kızın bir süre sonra rahatsızlanması üzerine durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi.
D.N.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
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