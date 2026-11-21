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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaban hayatında kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 14 ilde havadan oral kuduz aşısı uygulaması yapılması planlandı.

Bakanlık koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında, 14 ilde toplam 55 bin kilometrekarelik alana uçaklarla 815 bin 200 doz oral kuduz aşı yemi bırakılması hedefleniyor.

Erzincan, Adana, Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mersin, Muş, Osmaniye, Sivas ve Tunceli’yi kapsayan uygulamayla, yaban hayatındaki tilkilerin kuduza karşı bağışıklık kazanması ve hastalığın diğer hayvanlara ve insanlara bulaşma riskinin azaltılması amaçlanıyor. Çalışma kapsamında uçaklarla uygun alanlara bırakılacak özel yemlerin dış katmanının tilkilerin ilgisini çekecek şekilde hazırlandığı, yemlerin içerisinde ise oral yolla uygulanan aşı kapsüllerinin bulunduğu belirtildi.

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Tilkilerin yemleri tüketmesiyle aşının ağız yoluyla vücuda alınarak bağışıklık oluşumuna katkı sağlaması hedefleniyor.

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