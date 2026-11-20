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Üroloji Uzmanı Opr. Dr. İdris Kıvanç Cavıldak, prostat kanserinde tedaviye erken başlamanın önemine değinerek, "Prostat kanseri zamanında tedavi edilmezse, zamanla büyüyerek idrar kanalına baskı oluşturabilir. Böyle hastalarda idrar yapmayla ilgili bazı şikâyetler meydana gelir" dedi.

Liv Hospital Samsun Üroloji Kliniği'nden Opr. Dr. Cavıldak, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser türü olduğunu, kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer aldığını belirterek dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdi.

Prostat ceviz büyüklüğünde bir salgı organı

Cavıldak, prostatın erkeklerde bulunan, yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğünde, mesanenin altında yerleşmiş ve üreme faaliyetleri için çeşitli salgılar üreten bir salgı organı olduğunu söyledi.

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Cavıldak, "Genellikle 65 yaş üstünde görülen prostat kanseri, erken dönemlerinde hiçbir belirti vermeyebilir." diye konuştu.

En önemli risk faktörleri yaş ve aile öyküsü

Prostat kanserinde en önemli risk faktörlerinin yaş ve aile öyküsü olduğunu vurgulayan Cavıldak, şu bilgileri paylaştı:

"Prostat kanserinde yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. 70 yaş üzeri erkeklerin yüzde 50’sinde, 90 yaş üzerindekilerin de hemen hemen hepsinde mikroskobik düzeyde prostat kanseri tespit edilmektedir. Hastalığa 50 yaşından genç bireylerde sık rastlanmamaktadır. Bu yüzden erken teşhis için 50 yaşın üstündeki erkeklere prostat kanseri taraması önerilmektedir. Yapılan çalışmalar hastaların yaklaşık yüzde 15’lik bir bölümünde diğer aile üyelerinin de prostat kanseri öyküsü olduğunu ortaya koymuştur. Prostat kanserinin oluşmasından sorumlu kimi gen grupları tanımlanmıştır. Bunların yanı sıra, obezite ve sigara kullanımı da prostat kanseri için tanımlanan risk faktörleri arasındadır."

Geceleri sık idrara çıkma ve idrarda zorlanma

Opr. Dr. İ. Kıvanç Cavıldak, lokalize (prostata sınırlı) prostat kanserinin sıklıkla hiçbir belirti vermeden geliştiğini söyledi.

Cavıldak, "Özellikle geceleri sık idrar çıkma ihtiyacı, idrar yapmaya başlarken ya da durdururken zorlanma, damla damla, kesintili idrar yapmak, cinsel ilişki sırasında ve boşalma anında ağrı, yanma, acı hissetmek, cinsel ilişki sonrası boşalma miktarında azalma, idrarda ya da menide kan görülmesi, ereksiyon sırasında zorlanma" ifadelerini kullandı.

Kontrolleri aksatanlarda tedavi gecikiyor

Dr. Cavıldak, tarama testi yaptırmayan ya da tanı almasına rağmen rutin kontrollerini aksatan kişilerde prostat kanseri tedavisinin geciktiğini söyledi.

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Bu durumlarda hastalığın ilerlemeye başladığını da sözlerine ekledi.

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