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Tekno-güzellik şirketi L'Oréal Türkiye, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ile birlikte yürüttüğü "Bilim Kadınları İçin" Programı'nın 24'üncü yılında dört bilim kadınının araştırmasını destekliyor.

Desteklenen isimler arasında yer alan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Belgin Sever, ALS'nin bazı türlerinde sinir hücrelerine zarar veren süreçleri hedefleyen yeni ilaç adayları geliştiriyor.

Program kadın araştırmacıları destekliyor

Program, kadın araştırmacıların çalışmalarını sürdürmelerine ve bilimsel çalışmalarını daha geniş kitlelerle buluşturmalarına destek oluyor.

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Programın 24'üncü yılında dört bilim kadınının araştırmasına destek verilirken, Türkiye'de bugüne kadar desteklenen bilim kadını sayısı 132'ye ulaşıyor.

Sever'in projesi mutant SOD1 proteinini hedefliyor

Bu yıl desteklenen bilim kadınlarından Sever, ALS hastalığının gelişiminde rol oynayan biyolojik mekanizmaları hedefleyerek yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine odaklanıyor.

Proje, özellikle ALS'nin bazı türlerinde sinir hücrelerinde birikerek hücrelere zarar veren mutant SOD1 proteinini hedef alan yeni ilaç adayı moleküllerin tasarlanmasını amaçlıyor.

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ALS'de yeni tedavi seçenekleri araştırılıyor

Yapılan açıklamaya göre Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerinin zamanla hasar gördüğü, ilerleyici bir nörodejeneratif hastalık olarak tanımlanıyor.

Sinir hücrelerinin işlevlerini kaybetmesi, kas kontrolünün giderek zorlaşmasına neden oluyor.

ALS'nin bazı türlerinde mutant SOD1 proteininin hücre içinde birikmesi, sinir hücrelerine zarar veren süreçlerde rol oynuyor.

Hastalığın tedavisinde kullanılabilecek seçeneklerin sınırlı olması, yeni ilaç adaylarına yönelik araştırmaları önemli hâle getiriyor.

Sever'in projesi, ALS'nin temel mekanizmalarından birini hedef alarak bu alandaki yeni tedavi arayışlarına katkı sunmayı amaçlıyor.

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Çalışmada, mevcut tedavilerde kullanılan moleküllerin kimyasal yapılarından yararlanılarak çok sayıda yeni molekül bilgisayar ortamında tasarlanacak.

Böylece ALS tedavisi açısından potansiyel taşıyan moleküllerin belirlenmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Moleküller laboratuvarda test edilecek

Projenin ilk aşamasında tasarlanan moleküller, mutant SOD1 proteinini hedefleme potansiyelleri ve tedaviye uygunlukları açısından bilgisayar ortamında değerlendirilecek.

Bu analizler sonucunda öne çıkan moleküller laboratuvar ortamında sentezlenerek üretilecek, ardından ALS hücre modelleri üzerinde gerçekleştirilecek testlerle moleküllerin etkileri incelenecek.

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Araştırma kapsamında geliştirilecek yeni ilaç adaylarının, mutant SOD1 proteininin neden olduğu zararlı süreçlerin hedeflenmesine yönelik bilimsel bilgi birikimini artırması amaçlanıyor.

Çalışmanın ise ALS'nin temel mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasına ve gelecekte yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

L'Oréal Türkiye, bilimin ve bilim kadınlarının toplumsal gelişimdeki kritik rolüne olan inancıyla, 24 yıldır sürdürdüğü "Bilim Kadınları İçin" Programı aracılığıyla kadın araştırmacıları desteklemeye ve bilimsel çalışmaların görünürlüğünü artırmaya devam ediyor.

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