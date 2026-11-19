LG Electronics, yapay zeka veri merkezi soğutması, mobilite ve akıllı fabrikalar alanlarında büyümeyi hızlandırmak için 2027 organizasyonel değişikliklerini ve üst düzey atamalarını açıkladı.

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LG Electronics (LG), robotik, yapay zeka veri merkezi soğutması, mobilite ve akıllı fabrikalar dahil geleceğin iş alanlarında büyümeyi hızlandırmak üzere gerçekleştirdiği 2027 yılı organizasyonel değişikliklerini ve üst düzey atamalarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre LG, yapay zeka veri merkezi soğutma alanında artan talebe ve siparişlere yanıt verebilmek ve büyümeyi hızlandırmak için LG Eko Çözümler Şirketi bünyesinde Uygulamalı İşler adlı yeni bir organizasyon kuruyor.

Soğutma organizasyonunun başında Lee Jae-hyun olacak

Organizasyona, halihazırda Global Operasyon Merkezi'nin başında bulunan ve icra başkan yardımcılığına terfi eden Lee Jae-hyun liderlik edecek.

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Siparişlere daha hızlı yanıt vermek amacıyla küresel chiller üretim kapasitesini artıracak olan LG, üretim organizasyonunu da genişletecek ve ABD'nin Virginia eyaletinde bir üretim iştiraki kuracak.

Mobilite ve akıllı fabrikada yeni yapılar

LG, mobilite alanında LG Araç Çözümleri Şirketi bünyesinde HPC/ADAS Geliştirme Bölümü kuruyor.

Bölüm, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ile gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) alanlarındaki geliştirme yetkinliklerini bir araya getirirken otonom sürüş ve yeni nesil araç bilişimi çözümlerinin ticarileştirilmesini hızlandıracak.

Head Unit Geliştirme Bölümü'nü halihazırda LG Araç Çözümleri Şirketi bünyesinde yöneten Başkan Yardımcısı Jun Hong-gul, yeni bölümün başına geçecek.

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Akıllı fabrika iş kolunda, LG Üretim Mühendisliği Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Akıllı Fabrika Çözüm Merkezi, Akıllı Fabrika İş Merkezi'ne dönüştürülecek.

Merkeze, müşteri bulmaktan sipariş almaya ve çözümleri sunmaya kadar her aşamada uygulama gücünü artırmak üzere özel bir satış ve pazarlama bölümü eklenecek.

LG'nin Temmuz 2026'da CEO'ya bağlı olarak kurduğu Robotik İş Merkezi'nin üzerine bu değişiklikler inşa ediliyor.

Fiziksel yapay zeka stratejisinin temel alanları olan robotik, yapay zeka veri merkezi soğutması, mobilite ve akıllı fabrikaları daha güçlü bir büyüme rotasına taşımak için gerekli organizasyon ve işlevlere LG, bu adımlarla sahip olacak.

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Bölge temsilcileri doğrudan CEO'ya bağlanacak

Beş yurt dışı bölgesinin (Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika ile Asya) bölge temsilcileri, daha önce Overseas Sales and Marketing Company bünyesinde yer alırken artık doğrudan CEO Lyu Jae-cheol'a bağlı olacak.

Düzenlemeyle LG'nin, her bölgedeki pazar gelişmelerine ve sorunlara daha hızlı yanıt vermesi amaçlanıyor.

Denizaşırı Satış ve Pazarlama Şirketi, yurt dışı bölgelerde ve iştiraklerde uygulama gücünü artırmaya odaklanacak şekilde Denizaşırı Satış ve Pazarlama Ofisi olarak yeniden yapılandırılacak.

Bu yapıya, LG Medya Eğlence Çözümleri Şirketi bünyesindeki Display İş Kolu'nu halihazırda yöneten İcra Başkan Yardımcısı Lee Choong-hwoan liderlik edecek.

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Öte yandan LG, CEO'ya bağlı bir Küresel İş Ortaklıkları Merkezi kuruyor.

Fiziksel yapay zeka çağında faaliyet gösterecek merkez, stratejik iş birliklerini küresel teknoloji şirketleri ve diğer iş ortaklarıyla geliştirecek.

Merkez, tek tek iş kollarının ötesinde yeni fırsatları belirleyecek; bunların arasında LG Grubu genelindeki yetkinliklerden yararlanan "One LG" fırsatları da yer alacak.

Merkezin başına, hâlihazırda LG Science Park'ı yöneten İcra Başkan Yardımcısı Chung Sue-hyun geçecek.

LG, CX Merkezi ile Kurumsal Tasarım Merkezi'ni CX/Tasarım Merkezi adı altında birleştiriyor.

Birleşmeyle müşteri deneyimi (CX) araştırmalarının ürün ve hizmet tasarımıyla daha yakın biçimde buluşturulması ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Yeni merkeze, halihazırda CX Merkezi'nin başında bulunan İcra Başkan Yardımcısı Lee Chul-bae liderlik edecek.

Yeni bir İletişim Merkezi ise LG Corp.'ta ESG Ekibi'nin başında bulunan İcra Başkan Yardımcısı Park Jun-sung'ın liderliğinde kurulacak.

Merkez, paydaşlarla iletişimi iş ve politika ortamındaki değişimlere paralel olarak güçlendirecek.

LG 44 yöneticiyi terfi ettiriyor

LG'nin terfi ettirdiği toplam 44 yönetici; 2 başkan, 3 icra başkan yardımcısı, 10 kıdemli başkan yardımcısı ve 29 başkan yardımcısından oluşuyor.

Performansları ve uzmanlıklarıyla öne çıkan iş liderlerini ödüllendiren terfiler, robotik, yapay zekâ veri merkezi soğutması ve AR-GE alanlarındaki yetenek gelişimini de destekliyor.

LG Beyaz Eşya Çözümleri Şirketi'ne Aralık 2025'ten bu yana liderlik eden Baek Seung-tae, başkanlık seviyesine terfi etti.

Beyaz eşya iş kolu, Baek'in liderliğinde zorlu iş koşullarına rağmen büyümesini sürdürdü.

Baek, LG'nin temel beyaz eşya bileşeni teknolojilerinden yararlanan robot aktüatörlerinin ticarileştirilmesi gibi yeni girişimleri de ilerletti.

Daha önce şirketin Yaşam Çözümleri ve Mutfak Çözümleri iş kollarını yöneten Baek, 1990'da LG'ye katılmıştı.

Başkanlık seviyesine terfi eden ve LG Corp.'ta Kurumsal Strateji Başkanı olan Lee Sang-woo, LG Eğlence Çözümleri Şirketi Başkanlığına atandı ve şirketin Display İş Kolunun liderliğini de üstlenecek.

Lee, 1996'da katıldığı LG'de televizyon iş kolunda iş geliştirme, strateji ve operasyon alanlarında çeşitli görevlerde bulundu ve şirketin TV İş Operasyon Merkezi Başkanlığı yaptı.

Lee, LG Corp.'ta ise orta ve uzun vadeli strateji ile iş portföyü yönetiminden sorumluydu.

İcra başkan yardımcılığına terfi edenler arasında, LG CFO ve Risk Yönetimi Direktörü olarak görev yapacak Park Ji-hwan ile LG Hukuk Grubu ve Uyum Bürosu Başkanı Lee Jin-hyo da bulunuyor.

Kıdemli başkan yardımcılığına ise LG Robotik İş Merkezi Başkanı Song Shi-yong terfi etti.

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