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Prof. Dr. Bahar uyardı: Mevsim dışı don meyve üretiminde kayıplara yol açabilir

15:24, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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İklim değişikliği don riskini artırıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar, iklim değişikliğine bağlı don olaylarının alışılmış mevsimlerin dışında ve daha önce risk taşımayan bölgelerde görülmeye başlandığını söyledi. Bahar, bunun meyve üretiminde kayıplara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar, iklim değişikliğine bağlı don olaylarının alışılmış mevsimlerin dışında görülmeye başlandığını söyledi.

Bahar, bu olayların daha önce risk taşımayan bölgelerde de yaşandığını belirterek, meyve üretiminde kayıplara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Erken ve geç donlar önemli risk haline geldi

Küresel iklim değişikliğinin sıcaklık dengelerini etkilediğini söyleyen Bahar, buna bağlı olarak sonbahar erken donlarının ve ilkbahar geç donlarının tarımsal üretim açısından önemli bir risk haline geldiğini ifade etti.

İklim koşullarındaki değişkenliğin arttığına dikkat çeken Bahar, üreticilerin daha önce don beklemediği dönemlerde ve bölgelerde de bu tehlikeyle karşılaşabildiklerini kaydetti.

Gaziantep'te sıcaklık sıfırın altına düştü

Bahar, Gaziantep'te mevsim normallerinin dışında sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğünü gözlemlediklerini söyledi.

Bahar, "Önümüzdeki yıllarda da büyük ihtimalle bu tip şeylerle daha sık karşılaşacağız çünkü iklimdeki kararsızlık, değişkenlik giderek artıyor. O bakımdan hiç beklemediğimiz zamanda, hiç beklemediğimiz yerlerde don olaylarıyla karşılaşabiliriz." diye konuştu.

Geç olgunlaşan meyveler risk altında

Sonbahar donlarının özellikle yüksek rakımlı alanlarda yetiştirilen ve olgunlaşması geç döneme kalan meyveleri olumsuz etkileyebildiğini belirten Bahar, elma, üzüm, Trabzon hurması ve muşmulanın risk altındaki ürünler arasında yer aldığını aktardı.

Mini yağmurlama ve don sobası kullanılabilir

Üreticilerin don zararını azaltmak için bilimsel ve teknik yöntemlerden yararlanabileceğini dile getiren Bahar, bahçelerde mini yağmurlama sistemleriyle bitkilerin üzerine su püskürtülmesinin koruyucu uygulamalardan biri olduğunu anlattı.

Don sobaları da uluslararası düzeyde kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Bahar, bu sistemlerle bahçelerin ısıtılabildiğini, hava karıştırıcı pervanelerin de sobalarla birlikte kullanılabildiğini sözlerine ekledi.


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Başlıklar :elman bahariklim değişikliğidon olaylarıtekirdağ namık kemal üniversitesi
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Prof. Dr. Bahar uyardı: Mevsim dışı don meyve üretiminde kayıplara yol açabilir
İklim değişikliği don riskini artırıyor.
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