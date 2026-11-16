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Kanser araştırmalarına konu olan propoliste üretim heyecanı

12:35, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
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Arıların doğadan topladığı bitkisel reçinelerle oluşturduğu propolisin üretimine başlandı. Sağlık, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılan, özellikle kanser tedavisine yönelik bilimsel araştırmalara konu olan propolis, katma değeri yüksek arı ürünleri arasında yer alıyor.

Arıcılık faaliyetlerinin önemli bir geçim kaynağı olduğu bölgede, bal üretiminin yanı sıra farklı arı ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazanıyor. Bu kapsamda, doğal arı ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan propolisin üretimine Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi'nde başlandı.


Arıların bitkilerin tomurcuk, yaprak ve filizlerinden topladığı reçinemsi maddeleri kendi salgılarıyla birleştirerek oluşturduğu propolis, kovanın korunmasında önemli görev üstleniyor. Doğal yapısı ve içerdiği biyolojik aktif bileşenler nedeniyle propolis, son yıllarda hem tüketicilerin hem de bilim dünyasının dikkatini çekiyor.

Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü'nde Laborant olarak görev yapan Feyza Çöpür, propolisin sağlık alanındaki araştırmalarla gündemde olduğunu söyledi.


Çöpür, yapılan bilimsel çalışmalarla öne çıkan propolisin özellikle kanser hücreleri üzerindeki etkileri konusunda laboratuvar ve deneysel araştırmalar yürütüldüğünü söyledi.

Çöpür, "Müdürlüğümüz 3 yıl önce Arı ürünleri işleme ve paketleme tesisi projesi kapsamında propolis işleme hattını aldı. Propolis işleme hattıyla beraber üreticilerimizden sözleşmeli propolis alarak bu propolisi eksi 18 derecede muhafaza etmelerini istiyoruz. Daha sonra üreticilerimiz tarafından müdürlüğümüze getirilen propolisler fiziksel kontrolleri yapılmakta. Daha sonra eksi 18 derecede muhafaza edilen propolisler üretime alınarak ekstraksiyon kazanına aktarılıyor. Üretim sürecine alınan ham propolisler, özel ekstraksiyon kazanlarında belirli işlemlerden geçiriliyor. Bu aşamada propolisin yapısında bulunan fenolik bileşiklerin ve flavonoidlerin uygun yöntemlerle ekstrakte edilerek elde edilmesi hedefleniyor. Kontrollü sıcaklık, karıştırma ve uygun çözücü kullanılarak gerçekleştirilen ekstraksiyon işlemi sayesinde propolisin değerli bileşenleri ayrıştırılıyor. İşlemin ardından elde edilen özüt, filtrasyon ve gerekli kalite kontrollerinden geçirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Propolis üretiminde ekstraksiyon aşaması, ürünün kalitesini ve içerdiği aktif bileşenlerin korunmasını belirleyen en önemli süreçlerden biri olarak öne çıkıyor" dedi.

Arıcılıkta yeni bir ekonomik değer


Propolis üretiminin başlaması, arıcılık sektöründe ürün çeşitliliğinin artırılması açısından da önem taşıyor. Sadece bal üretimiyle sınırlı kalmayan arıcılık faaliyetleri, polen, arı sütü ve propolis gibi farklı ürünlerle daha geniş bir ekonomik alana yayılıyor.


Üretim sürecinde kovanlardan özenle toplanan propolis, temizleme ve ayrıştırma işlemlerinin ardından uygun yöntemlerle işleniyor. Elde edilen ürün, kullanım amacına göre farklı sektörlerde değerlendirilebiliyor.

Doğal ürünlere ilgi üretimi artırıyor


Son yıllarda doğal ve arı kaynaklı ürünlere yönelik ilginin artması, propolis üretimini de daha önemli hale getiriyor. Arıcılık sektöründe alternatif gelir kaynağı oluşturma potansiyeli taşıyan bu üretimin, yerel ekonomiye katkı sağlaması ve üreticilere yeni fırsatlar sunması bekleniyor.

Arıların doğadan topladığı bitkisel özleri değerli bir ürüne dönüştürdüğü propolis, başlayan üretim çalışmalarıyla birlikte arıcılık sektörünün dikkat çeken ürünleri arasındaki yerini alıyor.


Hem ekonomik değeri hem de bilimsel araştırmalara konu olan özellikleriyle propolis, arıcılıkta yeni bir üretim alanının kapısını aralıyor.

Başlıklar :propolisardahanarıcılıkfeyza çöpür
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Kanser araştırmalarına konu olan propoliste üretim heyecanı

Arıcılık faaliyetlerinin önemli bir geçim kaynağı olduğu bölgede, bal üretiminin yanı sıra farklı arı ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazanıyor. Bu kapsamda, doğal arı ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan propolisin üretimine Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi'nde başlandı.


Arıların bitkilerin tomurcuk, yaprak ve filizlerinden topladığı reçinemsi maddeleri kendi salgılarıyla birleştirerek oluşturduğu propolis, kovanın korunmasında önemli görev üstleniyor. Doğal yapısı ve içerdiği biyolojik aktif bileşenler nedeniyle propolis, son yıllarda hem tüketicilerin hem de bilim dünyasının dikkatini çekiyor.

Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü'nde Laborant olarak görev yapan Feyza Çöpür, propolisin sağlık alanındaki araştırmalarla gündemde olduğunu söyledi.


Çöpür, yapılan bilimsel çalışmalarla öne çıkan propolisin özellikle kanser hücreleri üzerindeki etkileri konusunda laboratuvar ve deneysel araştırmalar yürütüldüğünü söyledi.

Çöpür, "Müdürlüğümüz 3 yıl önce Arı ürünleri işleme ve paketleme tesisi projesi kapsamında propolis işleme hattını aldı. Propolis işleme hattıyla beraber üreticilerimizden sözleşmeli propolis alarak bu propolisi eksi 18 derecede muhafaza etmelerini istiyoruz. Daha sonra üreticilerimiz tarafından müdürlüğümüze getirilen propolisler fiziksel kontrolleri yapılmakta. Daha sonra eksi 18 derecede muhafaza edilen propolisler üretime alınarak ekstraksiyon kazanına aktarılıyor. Üretim sürecine alınan ham propolisler, özel ekstraksiyon kazanlarında belirli işlemlerden geçiriliyor. Bu aşamada propolisin yapısında bulunan fenolik bileşiklerin ve flavonoidlerin uygun yöntemlerle ekstrakte edilerek elde edilmesi hedefleniyor. Kontrollü sıcaklık, karıştırma ve uygun çözücü kullanılarak gerçekleştirilen ekstraksiyon işlemi sayesinde propolisin değerli bileşenleri ayrıştırılıyor. İşlemin ardından elde edilen özüt, filtrasyon ve gerekli kalite kontrollerinden geçirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Propolis üretiminde ekstraksiyon aşaması, ürünün kalitesini ve içerdiği aktif bileşenlerin korunmasını belirleyen en önemli süreçlerden biri olarak öne çıkıyor" dedi.

Arıcılıkta yeni bir ekonomik değer


Propolis üretiminin başlaması, arıcılık sektöründe ürün çeşitliliğinin artırılması açısından da önem taşıyor. Sadece bal üretimiyle sınırlı kalmayan arıcılık faaliyetleri, polen, arı sütü ve propolis gibi farklı ürünlerle daha geniş bir ekonomik alana yayılıyor.


Üretim sürecinde kovanlardan özenle toplanan propolis, temizleme ve ayrıştırma işlemlerinin ardından uygun yöntemlerle işleniyor. Elde edilen ürün, kullanım amacına göre farklı sektörlerde değerlendirilebiliyor.

Doğal ürünlere ilgi üretimi artırıyor


Son yıllarda doğal ve arı kaynaklı ürünlere yönelik ilginin artması, propolis üretimini de daha önemli hale getiriyor. Arıcılık sektöründe alternatif gelir kaynağı oluşturma potansiyeli taşıyan bu üretimin, yerel ekonomiye katkı sağlaması ve üreticilere yeni fırsatlar sunması bekleniyor.

Arıların doğadan topladığı bitkisel özleri değerli bir ürüne dönüştürdüğü propolis, başlayan üretim çalışmalarıyla birlikte arıcılık sektörünün dikkat çeken ürünleri arasındaki yerini alıyor.


Hem ekonomik değeri hem de bilimsel araştırmalara konu olan özellikleriyle propolis, arıcılıkta yeni bir üretim alanının kapısını aralıyor.

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