Arıcılık faaliyetlerinin önemli bir geçim kaynağı olduğu bölgede, bal üretiminin yanı sıra farklı arı ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazanıyor. Bu kapsamda, doğal arı ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan propolisin üretimine Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi'nde başlandı.





Arıların bitkilerin tomurcuk, yaprak ve filizlerinden topladığı reçinemsi maddeleri kendi salgılarıyla birleştirerek oluşturduğu propolis, kovanın korunmasında önemli görev üstleniyor. Doğal yapısı ve içerdiği biyolojik aktif bileşenler nedeniyle propolis, son yıllarda hem tüketicilerin hem de bilim dünyasının dikkatini çekiyor.