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Yapay zekâ tedarik zincirinde uluslararası iş birliği: ABD ve 9 ülkeden ortak bildiri

09:18, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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ABD ile Avustralya, Hindistan, İsrail, Japonya, Güney Kore, Katar, Singapur, BAE ve İngiltere, yapay zekada tedarik zinciri ve kritik altyapı güvenliği için "San Francisco Bildirisi"ni imzaladı.

ABD ile Avustralya, Hindistan, İsrail, Japonya, Güney Kore, Katar, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere, yapay zekada tedarik zinciri ve kritik altyapının güçlendirilmesini öngören San Francisco Bildirisi'ni imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD ile 9 ülke arasında yapay zeka alanında tedarik zinciri ve kritik altyapının güçlendirilmesi konusunda işbirliğini öngören bildiri imzalandı.

Uluslararası Pax Silica girişimine taraf ülkeler ile ABD arasında yeni bir yapay zeka anlaşmasına varıldı. Girişim, "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasını hedefliyor.

Bildiriyi imzalayan ülkeler

"San Francisco Bildirisi", ABD ile Avustralya, Hindistan, İsrail, Japonya, Güney Kore, Katar, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere arasında, ileri düzey yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için gerekli kritik altyapının ve tedarik zincirinin güçlendirilmesini mümkün kılıyor.

Çalışma grubu kurulması öngörülüyor

Bildiri, ekonomik güvenliğin ulusal güvenliğin temel unsurlarından biri olduğunu teyit ediyor. Yapay zeka alanındaki ortak hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik bir çalışma grubu kurulmasını da öngörüyor.

Metne göre yapay zeka tedarik zinciri açısından önemli yazılım, materyal bilgi ve bileşen gibi hassas teknolojilere ve fiziksel ile dijital altyapılara yönelik herhangi bir tehdit, katılımcıların ekonomik ve ulusal güvenliği için büyük risk teşkil edecek.

Pax Silica Aralık 2025'te duyurulmuştu

Washington yönetimi, kritik mineraller, enerji ve yapay zeka altyapısı gibi alanları kapsayan "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasına yönelik "Pax Silica" adlı işbirliği girişimini Aralık 2025'te duyurmuştu.

ABD'nin öncülüğünde kurulan girişimde Japonya, İsrail, Avustralya, Singapur, Hollanda, İngiltere, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan yer alıyor.

Başlıklar :pax silicasan francisco bildirisiyapay zeka tedarik zinciriabd dışişleri bakanlığı
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Yapay zekâ tedarik zincirinde uluslararası iş birliği: ABD ve 9 ülkeden ortak bildiri
ABD ile Avustralya, Hindistan, İsrail, Japonya, Güney Kore, Katar, Singapur, BAE ve İngiltere, yapay zekada tedarik zinciri ve kritik altyapı güvenliği için "San Francisco Bildirisi"ni imzaladı.
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