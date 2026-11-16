Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, ABD Kongresi'nin üç komitesinin kapalı oturumunda ifade vermeyi kabul etti.

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ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın görevine dönmesi için teknoloji dünyasından isimler şirketin yönetim kuruluna baskı yapıyor.

Huang'ın ise ABD Kongresindeki üç komitenin kapalı oturumunda ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Huang'ın dönüşü için lobi çalışması

Financial Times'ın (FT) haberine göre Huang, 12 Kasım'da casus olduğu öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile ilişkisi iddiasıyla görevinden ayrılmıştı. Huang, yeniden Nvidia'nın yönetimini üstlenme ihtimalini yakın çevresiyle değerlendiriyor.

Huang'a yakın isimlerin desteğiyle Silikon Vadisi'ndeki yöneticiler, şirketin yönetim kurulunu ve Beyaz Saray'ı ikna etmeye yönelik lobi çalışması başlattı. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk ve birçok teknoloji yöneticisi, Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang'ın görevine iadesini talep eden dilekçeye daha önce imza atmıştı.

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ABD kongresinde kapalı oturum

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, İstihbarat Komitesi ve Çin Özel Komitesi, Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının ihlal edildiği iddiaları kapsamında Huang'ı kapalı oturumda dinlemeye hazırlanıyor.

Çin Özel Komitesi Başkanı John Moolenaar, CBS News'e yaptığı açıklamada Huang ile şirket temsilcilerinin gönüllü olarak ifade vermeyi kabul ettiğini belirtti. Moolenaar, kesin tarih üzerinde görüşmelerin sürdüğünü, tarafların ise komiteyle işbirliği yapacağını söyledi.

Ne olmuştu?

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

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Nvidia, Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını bildirmişti. Şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in de geçici CEO olarak atandığı duyurulmuştu.