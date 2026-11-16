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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülke basınına yaptığı açıklamada ABD'nin İran'ın şartlarına verdiği yanıtların uygulanabilir olmadığını bildirdi.

Plan için süre 2 güne indirildi

Garibabadi, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin hazırladığı planın uygulama süresini 7 günden 2 güne düşürdüğünü söyledi.

Katar ve Pakistan üzerinden arabulucularla görüşmeler yürütüldüğünü belirten Garibabadi, planın 2 gün içinde uygulanabileceğini aktardı.

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DHA

Garibabadi: Washington yönetimi artık somut adım atmalı

İran'ın diplomatik yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurgulayan Garibabadi, şu ifadeleri kullandı:

"Washington yönetimi artık somut adım atmalı. ABD, İran'ın bazı şartlarının uygulanmasını ileri bir tarihe erteledi. Bu yaklaşımın sürmesi halinde taraflar arasında herhangi bir uzlaşı sağlanamayacak."

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