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İran destekli Husilerin Yemen'in geçici başkenti Aden'deki El-Kava Askeri Kampı'nı balistik füzelerle hedef aldığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Yemenli hükümet kaynağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada konuştu. Kaynak, Husilerin ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'in batısında, Burayka ilçesinde bulunan kampı 2 balistik füzeyle hedef aldığını ifade etti.

Füzeler kampa isabet etti

Kaynak, füzelerin kampa isabet ettiğini belirtti. Saldırının yol açtığı can kaybı veya maddi hasara ilişkin ise bilgi vermedi.

Yemen hükümetinden saldırıya ve bilançosuna dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Husi sözcüsü 6 füzeyle hedef alındığını duyurdu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yayımlanan açıklamasında, El-Kava Kampı ve çevresindeki askeri mevzilerin 6 balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.

Seri, saldırıda doğrudan isabet sağlandığını, onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını, çok sayıda askeri aracın da imha edildiğini ileri sürdü.

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Son haftalarda Aden'deki noktalar hedefte

Yerel medyada, Husilerin son haftalarda Aden'deki havalimanı, Maaşik Yemen Başkanlık Sarayı ve hükümete bağlı askeri kamplar dahil çeşitli noktaları hedef alan saldırılar düzenlediğine dair haberler yer almıştı.

Çatışmalar Temmuz 2026'da yeniden tırmandı

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana süren görece sakinlik dönemi, Temmuz 2026'da hükümet güçleri ile Husiler arasında yeniden tırmanan çatışmalarla sona ermişti. Çatışmalar, Babulmendeb Boğazı'na kıyısı bulunan Taiz ili başta olmak üzere yaşanıyordu.

Binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği bildirilen bu süreç, ülkedeki insani krizi daha da derinleştirdi.

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Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Uluslararası meşruiyete sahip Yemen hükümeti güçleri ise söz konusu bölgeleri geri almak için Husilerle çatışmayı sürdürüyor.