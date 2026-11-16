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Yemen'in Sokotra Adası'nın doğusunda seyreden bir tanker gemisinin, şüpheli bir tekne tarafından takibe alındığı bildirildi. Açıklamayı İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) yaptı.

Tanker kaptanından rapor geldi

UKMTO'nun açıklamasına göre, bir tanker kaptanı daha büyük bir ana tekneden destek aldığı değerlendirilen bir sürat teknesinin (skiff) kendilerine yaklaştığına dair rapor iletti.

Teknede bir merdiven bulunduğu, ayrıca silahlı 4 kişinin görüldüğü aktarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı, herhangi bir şüpheli faaliyeti derhal UKMTO'ya bildirmeleri istendi.