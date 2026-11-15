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Beş ülkeden İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarına kınama

17:27, 15/11/2026, Pazar
AA
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Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün ve Yemen, İran'ın Bahreyn'e yönelik hava saldırılarını kınayarak Manama yönetimiyle dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün ve Yemen, İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarını kınadı. Beş ülke, Manama yönetimiyle dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün
 ve
Yemen
 dışişleri bakanlıkları, İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarını kınadı. Beş ülke, Manama yönetimiyle dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Suudi Arabistan ve Katar'dan hukuk vurgusu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, İran'ın Bahreyn'e yönelik hava saldırılarının
"uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilkelerinin ihlali"
 olduğunu belirtti. İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiği vurgulanan açıklamada, bölgenin güvenlik ve istikrarının sağlanması için ciddi adımlar atılmasının önemine dikkat çekildi. Riyad yönetimi, Bahreyn ile tam dayanışma içinde olduğunu da açıklamasına ekledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise saldırılara tepki gösterdi. Açıklamada bu saldırıların "uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ve iyi komşuluk ilkelerinin ciddi biçimde ihlali" olduğu ifade edildi.

Doha yönetimi, söz konusu saldırıların gerilimi kontrol altına alma çabalarını zorlaştıracağı ve bölgede güvenlik ile istikrarı sağlamaya yönelik siyasi ve diplomatik girişimleri baltalayacağı uyarısında bulundu.

Mısır, Ürdün ve Yemen de tepki gösterdi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'i hedef alan saldırıları kınadı. Açıklamada saldırıların Bahreyn'in egemenliğinin ihlali olduğu ve bölgeyi daha fazla gerilim ve istikrarsızlığa sürükleyebileceği ifade edildi. Mısır'ın Bahreyn ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bahreyn'in ve Körfez ülkelerinin güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğiyle sıkı sıkıya bağlantılı olduğu" kaydedildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İran'ın saldırılarının "gerilimin tehlikeli biçimde tırmanması, uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın açık bir ihlali" olduğu belirtildi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında İran'ın Bahreyn'e yönelik tekrarlanan saldırılarını kınadı. Bakanlık, bu eylemlerin Bahreyn'in egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra bölgesel istikrar açısından da tehlike oluşturduğunu bildirdi.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki El Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD'ye ait hava savunma sistemi radarının 6 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurmuştu. İran'ın açıklamasında, İHA'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu öne sürülmüştü.

Bahreyn ordusu ise hava savunma sistemlerinin gün içinde İran tarafından düzenlenen çok sayıda saldırıyı hedeflerine ulaşmadan engelleyerek imha ettiğini duyurmuştu.


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Başlıklar :bahreyniransuudi arabistaniran devrim muhafızları ordusu
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Beş ülkeden İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarına kınama
Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün ve Yemen, İran'ın Bahreyn'e yönelik hava saldırılarını kınayarak Manama yönetimiyle dayanışma içinde olduklarını bildirdi.
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