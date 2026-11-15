Suudi Arabistan ve Katar'dan hukuk vurgusu
Katar Dışişleri Bakanlığı ise saldırılara tepki gösterdi. Açıklamada bu saldırıların "uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ve iyi komşuluk ilkelerinin ciddi biçimde ihlali" olduğu ifade edildi.
Doha yönetimi, söz konusu saldırıların gerilimi kontrol altına alma çabalarını zorlaştıracağı ve bölgede güvenlik ile istikrarı sağlamaya yönelik siyasi ve diplomatik girişimleri baltalayacağı uyarısında bulundu.
Mısır, Ürdün ve Yemen de tepki gösterdi
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'i hedef alan saldırıları kınadı. Açıklamada saldırıların Bahreyn'in egemenliğinin ihlali olduğu ve bölgeyi daha fazla gerilim ve istikrarsızlığa sürükleyebileceği ifade edildi. Mısır'ın Bahreyn ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bahreyn'in ve Körfez ülkelerinin güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğiyle sıkı sıkıya bağlantılı olduğu" kaydedildi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İran'ın saldırılarının "gerilimin tehlikeli biçimde tırmanması, uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın açık bir ihlali" olduğu belirtildi.
Yemen Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında İran'ın Bahreyn'e yönelik tekrarlanan saldırılarını kınadı. Bakanlık, bu eylemlerin Bahreyn'in egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra bölgesel istikrar açısından da tehlike oluşturduğunu bildirdi.
Ne olmuştu?
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki El Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD'ye ait hava savunma sistemi radarının 6 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurmuştu. İran'ın açıklamasında, İHA'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu öne sürülmüştü.
Bahreyn ordusu ise hava savunma sistemlerinin gün içinde İran tarafından düzenlenen çok sayıda saldırıyı hedeflerine ulaşmadan engelleyerek imha ettiğini duyurmuştu.
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