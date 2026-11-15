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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri gazeteci olmak üzere 5 Filistinliyi gözaltına alırken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Nablus'ta bir eve saldırarak iki araca zarar verdi, zeytin hasadı yapan Filistinlilerin ürün ve ekipmanlarını gasbetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Cenin'in batısındaki Berkin beldesinde gazeteci Muhammed Atik'i evine düzenlediği baskında gözaltına aldı.

Nablus ve el Halil'de gözaltılar

Nablus'taki Balata Mülteci Kampı ve kentin doğusundaki bölgeye düzenlenen baskınlarda iki kardeş gözaltına alındı, 4 Filistinli darbedildi.

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Filistin Kızılayı açıklamasında, darbedilen kişilerin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

El Halil vilayetinin Mesafir Yatta bölgesinde de tarım arazilerini süren iki kardeş İsrail askerlerince gözaltına alındı, traktörlerine el konuldu.

İsrail askerlerinin ayrıca baskın sırasında bazı evlerde arama yaptığı ve eşyalara zarar verdiği aktarıldı.

Zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırılar sürüyor

Nablus'un doğusundaki Beyt Decen beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırarak ürünlerini ve tarım ekipmanlarını gasbetti, çiftçilerin hasadı sürdürmesini engelledi.

Yerel kaynaklar, saldırının üst üste ikinci gün yaşandığını, bir gün önce de aynı beldenin Hallet Ebu Huvan bölgesinde zeytin toplayan Filistinlilerin arazilerinden uzaklaştırıldığını ve ekipmanlarının gasbedildiğini aktardı.

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Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde de İsrailliler bir Filistinlinin evine saldırdı ve çevredeki iki araca zarar verdi.

Saldırılar eylül ayına göre yüzde 52,8 arttı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ekim 2026'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3 bin 133 saldırı gerçekleştirdi. Bu sayı, eylül ayına göre yüzde 52,8 artış gösterdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da da artan baskın, gözaltı ve yerleşimci saldırıları sürüyor.

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