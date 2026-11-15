15/11/2026, Pazar13:48
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
20

Bildirimler

Uyarı yapıldı: 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında zorunlu olacak15 Kasım 2026 13:37 PazarSON DAKİKA
Doğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitler15 Kasım 2026 13:00 PazarSON DAKİKA
Bu renkler sadece 1 ay görülebiliyor15 Kasım 2026 12:38 PazarSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 43. Kuruluş yıl dönümü mesajı15 Kasım 2026 12:02 PazarSON DAKİKA
Kimlik ve sürücü belgelerinde süre doluyor: Yenilemeyenin belgesi geçersiz sayılacak15 Kasım 2026 11:33 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Doğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 43. Kuruluş yıl dönümü mesajıKimlik ve sürücü belgelerinde süre doluyor: Yenilemeyenin belgesi geçersiz sayılacakDibi gören altın için dev bankadan yeni tahmin: Yükseliş için o tarihe işaret edildiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasında tasfye sürecindeki son durumu paylaştı: Son ödemeyle tamamlayacağız

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da gazeteci dahil 5 Filistinliyi gözaltına aldı

12:39, 15/11/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri gazeteci 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Nablus'ta zeytin hasadı yapan Filistinlilerin ürün ve ekipmanlarını gasbetti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri gazeteci olmak üzere 5 Filistinliyi gözaltına alırken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Nablus'ta bir eve saldırarak iki araca zarar verdi, zeytin hasadı yapan Filistinlilerin ürün ve ekipmanlarını gasbetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Cenin'in batısındaki Berkin beldesinde gazeteci Muhammed Atik'i evine düzenlediği baskında gözaltına aldı.

Nablus ve el Halil'de gözaltılar

Nablus'taki Balata Mülteci Kampı ve kentin doğusundaki bölgeye düzenlenen baskınlarda iki kardeş gözaltına alındı, 4 Filistinli darbedildi.

Filistin Kızılayı açıklamasında, darbedilen kişilerin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

El Halil vilayetinin Mesafir Yatta bölgesinde de tarım arazilerini süren iki kardeş İsrail askerlerince gözaltına alındı, traktörlerine el konuldu.

İsrail askerlerinin ayrıca baskın sırasında bazı evlerde arama yaptığı ve eşyalara zarar verdiği aktarıldı.

Zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırılar sürüyor

Nablus'un doğusundaki Beyt Decen beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırarak ürünlerini ve tarım ekipmanlarını gasbetti, çiftçilerin hasadı sürdürmesini engelledi.

Yerel kaynaklar, saldırının üst üste ikinci gün yaşandığını, bir gün önce de aynı beldenin Hallet Ebu Huvan bölgesinde zeytin toplayan Filistinlilerin arazilerinden uzaklaştırıldığını ve ekipmanlarının gasbedildiğini aktardı.

Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde de İsrailliler bir Filistinlinin evine saldırdı ve çevredeki iki araca zarar verdi.

Saldırılar eylül ayına göre yüzde 52,8 arttı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ekim 2026'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3 bin 133 saldırı gerçekleştirdi. Bu sayı, eylül ayına göre yüzde 52,8 artış gösterdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da da artan baskın, gözaltı ve yerleşimci saldırıları sürüyor.

Dünya
İşgal ordusu işkencede sınır tanımıyor: Filistinli gence zorla dışkı yedirdiler
Dünya
Sivil kıyafetlerle sivilleri öldürüyorlar
Dünya
Batı Şeria'da vicdansız saldırı: İşgalci İsrailliler asırlık zeytin ağaçlarını ateşe verdi!
Dünya
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi gasbetti

Başlıklar :batı şeriafilistinnabluszeytin hasadı
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da gazeteci dahil 5 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet