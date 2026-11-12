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İşgal ordusu işkencede sınır tanımıyor: Filistinli gence zorla dışkı yedirdiler

Dış Haberler04:00, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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İsrail askerlerine yönelik bu tür suçlamalarla ilgili soruşturmaların çok azı iddianameye dönüşüyor ve cezayla sonuçlanıyor.

Gazze’de işlediği soykırıma eş zamanlı olarak Batı Şeria’da da 3 yıldır Filistinlilere karşı şiddet, baskın, gasp ve işkencelerini sürdüren işgalci İsrail ordusu, işkencede sınır tanımadığını ortaya koydu. İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki bir askeri üste, gözaltına aldıkları elleri ve gözleri bağlı bir Filistinliye çeşitli şekillerde işkence edip dışkı yemeye zorladığı ortaya çıktı.

Kanal 12'nin haberine göre, İsrail askerinin alıkoyarak çeşitli şekillerde işkence ettiği 22 yaşındaki Filistinli gencin hiçbir suçunun bulunmadığı belirlendi. Haberde, elleri kelepçeli ve gözleri bağlı halde karakolda bekletilen Filistinli gencin bir İsrail askeri tarafından tekmelendiği, tüfekle darbedildiği ve üzerine idrar yapıldığı belirtildi. İsrail askerinin, gencin vücudunu sigarayla yaktığı ve onu dışkı yemeye zorladığı kaydedilen haberde; arabasında bıçak bulunduğu gerekçesiyle alıkonulan Filistinli gencin, isnat edilen herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakıldığı bildirildi.

GÖSTERMELİK SORUŞTURMA

Haberde, diğer askerlerin durumu komutanlarına bildirmesi üzerine İsrail askeri polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, Filistinli gence işkence eden askerin gözaltına alındığı ve tutukluluk süresinin bugüne kadar uzatıldığı ifade edildi. İsrail askerlerine yönelik bu tür suçlamalarla ilgili soruşturmaların çok azı iddianameye dönüşüyor ve cezayla sonuçlanıyor.

Askeri amaçla toprak gasbı

  • Batı Şeria’da toprak gasplarını da sürdüren İsrail hükümeti, dün yayınladığı 4 kararnameyle 165 dönümlük araziye daha el koyduğu bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşimcilerle Mücadele Kurulu’nun yayınladığı açıklamaya göre, “Askeri ihtiyaçlar” öne sürülerek yayınlanan 4 kararname Kalkilye, Tubas ve Nablus’un yanı sıra Ağvar’ın kuzeyinde 165 dönüme el konulmasını kapsıyor. Açıklamada, İsrail hükümetinin bu arazilere bir istilacı Yahudi birimi çevresine tampon bölge kurmak, yol genişletmek ve bir askeri nokta kurmak için el konulacağını bildirdiği kaydedildi.
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Başlıklar :GazzeisrailFilistin
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İşgal ordusu işkencede sınır tanımıyor: Filistinli gence zorla dışkı yedirdiler
İsrail askerlerine yönelik bu tür suçlamalarla ilgili soruşturmaların çok azı iddianameye dönüşüyor ve cezayla sonuçlanıyor.
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