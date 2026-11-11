Gazze'de sert kış koşulları yerinden edilen Filistinlilerin yaşamlarını zorlaştırıyor

Gazze'de İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralanan küçük çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Mustafa Hafız Okulu'nda ailesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki Halil Halid Nebil Ebu Hamid, anaokuluna gitmeye hazırlandığı sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından ağır yaralandı. Nasır Tıp Kompleksi'ne kaldırılan Halil'in bağırsakları ve karaciğeri hasar gördü. Birden fazla ameliyat geçiren çocuk, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
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