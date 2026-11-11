Katar Emiri ve Ahmed Şara Antalya’da görüştü

Filistinliler İsrail saldırılarına karşı çadırlarını kum torbalarıyla korumaya çalışıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine sığınan yerinden edilmiş Filistinliler, yakın noktadaki "sarı hat" çevresinde konuşlanan İsrail güçlerinin açtığı ateş ve olası saldırılardan korunmak amacıyla çadırlarının etrafına kum torbalarından setler örüyor. İsrail ordusunun güvenli bölge ilan edilen alanlara kaçmak zorunda kalan ancak buralarda da İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan siviller, yaşanan can kayıpları ve yaralanmaların ardından ailelerini koruyabilmek için kendi imkanlarıyla savunma önlemleri almaya çalışıyor.