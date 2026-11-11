Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 Kasım paylaşımı: 'Geleceğe nefes, dünyaya barış'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında fidan dikimi yaptığı fotoğrafı da paylaştı.

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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 81 ilde "Geleceğe Nefes" sloganıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir tebrik ve teşekkür mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'müzün ülkemiz, milletimiz ve çevremiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün bir taraftan Birleşmiş Milletler COP31 Liderler Zirvesi'ne Antalya'mızda ev sahipliği yaparak iklim krizine karşı küresel dayanışmamızı artırıyor, diğer taraftan ülkemiz genelinde milyonlarca tohumu ve fidanı 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' diyerek toprakla buluşturuyoruz" ifadelerine yer verdi.

COP31 ZİRVESİ VE YEŞİL VATAN VURGUSU

Erdoğan mesajında, Antalya'da eş zamanlı olarak devam eden BM İklim Değişikliği COP31 Zirvesi ile yerel ağaçlandırma hamlelerinin birbirini tamamladığına dikkat çekti. Küresel iklim kriziyle mücadelenin hem uluslararası diplomaside hem de sahada dikilen her bir fidanla yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin çevre vizyonunun önemini hatırlattı.

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FİDAN ALANLARINA AKIN EDEN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

Türkiye'nin 81 ilinde Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen fidan dikim törenlerine halkın gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu önemli günde fidan dikim alanlarına akın eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum" diyerek ağaçlandırma seferberliğine destek veren her bir vatandaşa şükranlarını sundu.

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