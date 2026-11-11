Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de dünya liderlerine çağrı: Başka bir dünyamız yok

"İnsanlık olarak evimizin tek çatısı var, o da gökyüzü" ifadeleriyle iklim krizine karşı 'şikayet etmek yerine eyleme geçme' vaktinin geldiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin yeşil kalkınma hedeflerini ve sınırları aşan "Sıfır Atık" vizyonunu paylaştı. Zirveye damga vuran en çarpıcı kısım ise Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'de yalnızca soykırım değil çevre kıyımı yaşanmıştır" sözleriyle dünya liderlerine güçlü ve ortak bir irade çağrısında bulundu.

Açıklamalarda öne çıkanlar şöyle:

Yeşille mavinin içiçe geçtiği Antalyamıza hepiniz hoşgeldiniz. COP31 kapsımında alınacak kararların tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Konuşmamın başında BM Genel Sekreterine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bir önceki COP başkanlıklarından edindikleri tecrübeleri bizimle paylaşan Brezilya ve Azerbaycan'a teşekkür ediyorum.

COP31'i Anadolu'yu yansıtacak şekilde tasarladık. Konferansın en iyi şekilde geçmesi için emek verdik. COP31'in çevreye etkisini en aza indirdik. Her yönüyle dolu dolu geçmesini ümit ettiğimiz COP31'e katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Konferansın iklim kriziyle mücadelede önemli bir adım olacağına inanıyorum.

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İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır oda gökyüzüdür. Evimizin tek bir bahçesi vardır oda yeryüzüdür. Bizim başka bir gökyüzümüz, yeryüzümüz, denizlerimiz, okyanuslarımız yoktur. Ancak bugün insanlık aşırı tüketim hırsıyla en derin krizleri yaşıyor. Doğal kaynakların ölçüsüz tüketiminden gıda güvenliğine ciddi sorunlarla yüzleşiyoruz.

Yanan bir ormanın, kirlenen bir denizin gezegenin tamamının canını yaktığını hepimiz biliyoruz. Asya'dan Pasifik'in küçük adaları bundan azede değildir. 31 yıl önce düzenlenen ilk COP toplantısından bugüne büyük adımlar attık.

Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmadığımız zama riskler artıyor. İki seçeneğimiz var. Ya şikayet edeceğiz ya eyleme geçeceğiz. COP31 Başkanlığını tam da bu anlaşıyla üstlendik. Konferansın bir uygulama COP'u olmasını hedefledik.

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Birbirinden binlerce kilometre uzakta olan iki ülkenin iklimle mücadele yeni bir soluk kazandıracaktır. Antalya, pek çok kültürü bağrında harmanlamış bir şehrimizdir. Türkiye, binlerce yıllık tarihi ile medeniyetler merkezindedir. Biz bir karıncayı incitmeyi bile kul hakkı sayan, yarın kıyametin kopacağını bilsek bile elindeki fidanı dikan bir anlayış içindeyiz. Atalarız 'Yaş kesen baş keser' diyerek sağlıklı bir ağaca kesmenin bir insanı öldürmekle eş değer görmektedir. Suyu aziz, ağacı yaşam olarak görmüştür.

Kalkınma hedeflerimizi enerji yatırımlarımızı planlarken çevre etkilerini dikkate alıyoruz. Yeşil kalkınma yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Tüm sektörlerimizi karbonsuzlaştırma yolunda adımlar atıyor, yeşil dönüşümü hedef alıyoruz. Enerji verimliliğini yükseltiyor, temiz ulaşım çözümlerini artırıyoruz. Yürürlüğe koyduğumuz iklim kanunu ile yapımızı güçlendirdik. Suyun her damlasını koruma altına alıyoruz. 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ederek milyonlarca fidanı toprakla buluşturduk.

Temiz enerji dönüşümünden sıfır atığa, gıda güvenliğinden sanayileşmeye uzanan 10 adet öncelikli alanda somut ilerlemeleri hedefliyoruz. Elektrik kullanım oranımızı yüzde 50 artırmak, atık oranını yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada eşimin öncülüğünde filizlenen ve küresel bir eylem haline gelen Sıfır Atık Hareketi'ne dikkat çekmek isterim. 90 milyon ton atık ekonomimize kazandırıldı. BM Genel Kurulu kararı ile 30 Mart'ın Sıfır Atık Günü ilan edilmesi küresel bir kazanım oldu. Çaba göstermeye devam edeceğiz sıfır atığa uzanana kadar.

İklim değişikliğine en az etki eden üklelerin en ağır bedelleri ödediğini unutmamalıyız. Küçük ada devletlerinin finansmana, teknolojiye ulaşmaları kolaylaştırılmalıdır. Küresel karbon bütçesini tarihsel olarak tüketen ülkeler, finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Kırılgan ekonomiler desteklenmelidir.

Pasifik ülkelerin ihtiyaçlarını daha görünür kılmayı hedefledik. Sizlerin de katkılarıyla deniz seviyesindeki artıştan en çok etkilenecek ülkelere dikkat çekmeliyiz. Elimiz kolumuz bağlı oturamayız. Çiftçilerimizin üretim imkanlarını güçlendirmeliyiz.

Temiz teknolojilerin yaygınlaşması ve sanayicilerimizin rekabet gücünün artırılması çok önemlidir. Şehirlerimizin altyapıları güçlü olmalıdır. Yerel yönetimlerin finansmana erişimi bu dönüşümde belirleyici olacaktır. İklim değişikliği ile mücadelemiz savaşlara, krizlere denk geliyor. Açlık ve yoksulluk dayanışmayı günden güne artırıyor. Bunun bedelini insanlığın yanında tabiatta ödüyor. Gazze'de sadece bir soykırım değil bir çevre kıyımı yaşanmıştır.

Gazze'de asırlık zeytin ağaçları kesildi. Biz bugün zeytin ağacı diktik. Asırlık ağaçlar kesilirken toprak, su kirletildi. Şehirler enkaz haline geldi. İnsanlar çamurun içindeki çadırlarda mahkum edildiler. Bunlar insan değil mi? Bu insanlara konteyner göndermek istiyoruz müsade edilmiyor. Son birkaç gündür acıtıca haberler geliyor. Barınaklar sular altında kaldı. Yüzbinlerce Gazzeli kardeşlerimiz, çocuklar bu kış koşullarında anne babasız hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze'de asırlık zeytin ağaçları kesildi. Biz bugün zeytin ağacı diktik. Asırlık ağaçlar kesilirken toprak, su kirletildi. Şehirler enkaz haline geldi. İnsanlar çamurun içindeki çadırlarda mahkum edildiler. Bunlar insan değil mi? Bu insanlara konteyner göndermek istiyoruz müsade edilmiyor. Son birkaç gündür acıtıca haberler geliyor. Barınaklar sular altında kaldı. Yüzbinlerce Gazzeli kardeşlerimiz, çocuklar bu kış koşullarında anne babasız hayatta kalma mücadelesi veriyor.

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