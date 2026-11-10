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CHP’den Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusu kararı: Bu fırsatı değerlendireceğini bekliyoruz

22:34, 10/11/2026, Salı
IHA
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Sönmez, Mahiroğlu’nun iddialarına karşı hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Mahiroğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attığı iddialara tepki gösteren Sönmez, suç duyurusunun “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “iftira” suçlamaları kapsamında yapılacağını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Cafer Mahiroğlu hakkında, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘iftira’ suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

"Mahiroğlu'nun bu fırsatı değerlendireceğini bekliyoruz"

Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkında ’rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülen ve yurt dışında firari olduğu bilinen Cafer Mahiroğlu isimli şahsın, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attığı mesnetsiz iddialar karşısında hukuki süreç başlatılacaktır. Söz konusu açıklamalar nedeniyle Cafer Mahiroğlu hakkında, ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ’iftira’ suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla hukuki haklarımızın sonuna kadar kullanılacağını bildiririz. CHP Genel Başkanının tehdit, şantaj ve iftiralarla teslim alınamayacağını idrak edemeyen bu şahsı, ortaya attığı mesnetsiz iftiraları ispatlamak üzere yargı önünde hesaplaşmaya davet ediyoruz. Ülkesine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine güvendiğini söyleyen Cafer Mahiroğlu’nun, vatan hasretinin sona ermesi için bu fırsatı değerlendireceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :CHPCafer MahiroğluKemal KılıçdaroğluAtakan Sönmez
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CHP’den Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusu kararı: Bu fırsatı değerlendireceğini bekliyoruz
Sönmez, Mahiroğlu’nun iddialarına karşı hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.
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