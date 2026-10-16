Halk TV’yi belediye ihaleleri ayakta tutmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mahiroğlu hakkında “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki gün 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Halk TV’ye ve Mahiroğlu’nun ilişkili olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 20 Mayıs’ta ifade veren gizli tanık “MCXXXXXXXXXX”in Mahiroğlu hakkındaki beyanları dikkat çekti.

4 BELEDİYE BAŞKANIYLA TANIŞTIRILDI

Halk TV Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındıktan sonra kanalın ekonomik sıkıntı yaşamaması için Antalya, İzmir, Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları ile tanıştırıldığı öne sürüldü. Gizli tanık, “Halk TV’nin finansman edinmesi ve yönetilmesinden bahsetmek istiyorum. Halk TV, Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındıktan sonra, ekonomik olarak sıkıntı yaşanmaması için Antalya, İzmir, Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları ile tanıştırılıp ekonomik olarak güçlendirilmesi hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda Cafer Mahiroğlu, Yusuf Yadoğlu ile ortaklık kurup ihalelere girilmeye başlandı” dedi.

TEK BELEDİYEDEN 164,7 MİLYON TL’LİK İHALE

Gizli tanık MCXXXXXXXXXX, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çıktığı bir ihale hakkında da şu bilgileri verdi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen başka bir ihaleden bahsetmek istiyorum. 2025/465742 ihale no Bustech Araç Bakim Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin almış olduğu, 164,7 milyon TL’lik iş Cafer Mahiroğlu tarafından alındı. Cafer Mahiroğlu’nun şirketi İngiltere’de ikamet eden birinin üzerine gösterildi. Mahiroğlu ile Yusuf Yadoğlu ortaktırlar. Kendi aralarında fatura alışverişleri de vardır.”

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