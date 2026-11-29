Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Chobani Stadı'nda Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 53. dakikada Oğuz Aydın, 57. dakikada Milan Skriniar ve 88. dakikada Mason Greenwood'dan geldi.
Ligde son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 23'e yükseltti.
Konuk ekip Erzurumspor FK ise bu mağlubiyetin ardından 14 puanda kaldı.
Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, Erzurumspor FK maç kadrosunda çıkarıldı.
Geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşi düşmeyen 22 yaşındaki oyuncu, sağlık ekibinin değerlendirmesi doğrultusunda kadroya alınmadı.
Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, Erzurumspor maçıyla formasına kavuştu.
Derbide rakibiyle yaşadığı olay sonrasında 3 maç men cezası alan genç oyuncu, sırasıyla Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında takımını yalnız bırakmıştı.
Cezasını tamamlayan Archie Brown'u, teknik direktör Emre Belözoğlu stoper pozisyonunda görevlendirdi.
Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake'nin yanı sıra gribal enfeksiyon yaşayan Kojo Oppong da kadroda yer almadı.
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