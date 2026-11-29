Fenerbahçe'nin Erzurumspor karşısında 2-0'lık üstünlüğü yakaladığı mücadelede Kerem Aktürkoğlu tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. İlk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, 63. dakikada oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 57. dakikasında bulduğu golle skoru 2-0'a getirerek büyük avantaj yakaladı.
Gollerin ardından tribünlerde şarkılar söylenirken Kerem Aktürkoğlu için ise protesto sesleri yükseldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 63. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Milli futbolcu kenara gelirken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.
Kerem'in yerine oyuna girmek için kenarda bekleyen İrfan Can Kahveci ise takım arkadaşını alkışlayarak ona destek verdi.
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