La Liga'nın 14. haftasında oynanacak Deportivo La Coruna - Barcelona mücadelesi, 29 Kasım Pazar günü (bugün) saat 18.15'te başlayacak. ABANCA-Riazor Stadı'nda oynanacak karşılaşma Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Deportivo La Coruna - Barcelona maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
İspanya La Liga 14. haftasında Barcelona deplasmanda Deportivo La Coruna'ya konuk oluyor.
Barcelona liderliğini korumak istiyor
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, ligde 13 maçta topladığı 36 puanla zirvede bulunuyor. 12 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Katalan ekibi, en yakın takipçisi Real Madrid'in üç puan önünde yer alıyor. Barcelona, Deportivo deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Sabah'ı 4-1 mağlup eden Barcelona, tüm kulvarlarda üst üste beşinci galibiyetini aldı. Ligdeki son maçında ise Villarreal'i 3-2 mağlup eden Katalan temsilcisi, hücumdaki etkili performansını Riazor'da da sürdürmek istiyor.
Deportivo La Coruna sürpriz peşinde
Geçen sezon Segunda Division'ı ikinci sırada tamamlayarak La Liga'ya yükselen Deportivo La Coruna, 13 haftada topladığı 15 puanla 12. sırada bulunuyor. Antonio Hidalgo'nun öğrencileri, bu sezon ligde üç galibiyet, altı beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı.
Son lig maçında Alaves'e 3-1 mağlup olan Deportivo, Barcelona karşısında sahasında puan arayacak. Galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı özellikle hücum hattındaki Pierre-Emerick Aubameyang'dan katkı bekliyor.
Barcelona'da sakat ve cezalı oyuncular
Barcelona'da Alejandro Balde ve Marc Bernal, Deportivo karşılaşmasında forma giyemeyecek. Villarreal maçında kırmızı kart gören Fermín López de cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Buna karşılık Lamine Yamal, Rodri ve Andreas Christensen'in takıma dönmesi teknik heyetin elini güçlendirdi. Özellikle Yamal'ın dönüşü, Barcelona'nın hücum organizasyonları açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Riazor'da yıllar sonra La Liga heyecanı
Barcelona, Deportivo La Coruna deplasmanında Riazor Stadı'na La Liga seviyesinde 2017-2018 sezonundan bu yana ilk kez çıkacak. İki takım arasındaki rekabette Barcelona'nın üstünlüğü bulunuyor. Katalan ekibi, 2011'den bu yana oynanan 19 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken Deportivo bir galibiyet elde etti; beş mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Barcelona, hem zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Deportivo ise taraftarı önünde alacağı puan ya da puanlarla haftanın sürprizlerinden birine imza atmayı hedefliyor.
DEPORTİVO LA CORUNA - BARCELONA CANLI SKOR
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DEPORTİVO LA CORUNA - BARCELONA CANLI İZLE
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