Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çorum FK, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.

Mücadelede taraftarın istifa çağrısında bulunduğu Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maçın ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Burak Yılmaz, "Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte "Burak Yılmaz istifa!" diye bağırmak bir insanın onurunu, gururunu kırar. Ben başkanımızın vizyonu ve kendi hedeflerimle buraya geldim. Ama sanki birilerinin kuyusunu kazmışım gibi hareketler hiç yakışmadı. Ben çok kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun, böyle bir şey yaptılar. Düşmez kalkmaz bir Allah var, hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Spor

Burak Yılmaz'dan olay hareket: İstifa çağrısına sert tepki (VİDEO)