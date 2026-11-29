Almanya Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih'te sakatlık kabusu yaşanıyor. Bavyera temsilcisinde Konrad Laimer'in sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Fabrizio Romano'nun aktardığı gelişmeyle birlikte Bayern Münih'teki sakat futbolcu sayısı 8'e yükseldi.
Bayern Münih'te Konrad Laimer'in yanı sıra Harry Kane, Serge Gnabry, Michael Olise, Ismael Saibari, Jamal Musiala, Alphonso Davies ve Manuel Neuer de sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.
Teknik heyetin elini zorlaştıran eksiklere bir de Joshua Kimmich'in cezası eklendi. Alman yıldız, cezası nedeniyle ligdeki bir sonraki karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
Sakatlıklarla boğuşan Bayern Münih, sahadaki sonuçlarla da istediği tabloyu yakalayamıyor. Son olarak Hamburg deplasmanına çıkan Bavyera ekibi, golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı.
Bundesliga'da geçen hafta liderliği kaybeden Bayern Münih, son 4 lig maçında toplam 6 puan kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 8'in dışında kalan Alman devi, Avrupa'da doğrudan üst tura yükselme hedefinde istediği noktada bulunmuyor.
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