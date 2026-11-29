Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi kadrosu için değişiklik hazırlığı başladı. Dizinde iki ayrı sakatlık bulunan ve ligin ikinci yarısından önce dönmesi beklenmeyen Marco Asensio'nun yerine yazılacak isim belli oldu.
Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Marco Asensio'nun yerine yıldız ismi kadroya dahil etmeyi planladığı öğrenildi.
ASENSIO'NUN SAHALARA DÖNÜŞÜ GECİKECEK
Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. İspanyol yıldız Marco Asensio'nun dizinde iki ayrı sakatlık bulunduğu ve ligin ikinci yarısından önce sahalara dönmesinin beklenmediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet, Avrupa kadrosunda değişikliğe gitmek için harekete geçti.
OOSTERWOLDE ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNE GİREBİLİR
Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Marco Asensio'yu UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkararak yerine Jayden Oosterwolde'yi dahil etmeyi değerlendiriyor.
Hollandalı savunmacının listeye eklenmesiyle birlikte sarı-lacivertliler, kalan 1-2 karşılaşmada oyuncunun katkısından yararlanmayı hedefliyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.