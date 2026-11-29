ASENSIO'NUN SAHALARA DÖNÜŞÜ GECİKECEK





Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. İspanyol yıldız Marco Asensio'nun dizinde iki ayrı sakatlık bulunduğu ve ligin ikinci yarısından önce sahalara dönmesinin beklenmediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet, Avrupa kadrosunda değişikliğe gitmek için harekete geçti.