2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa Futbol, çıkışını sürdürdü.
Sarı-siyahlılar, cumartesi mesaisinde evinde GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya geldi ve rakibini 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.
Sözeri yönetiminde 3 maç, 3 galibiyet
Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 3 maçını da kazanan Aliağa FK, şampiyonluk yarışında iddialı duruma geldi.
İzmir temsilcisi, Sözeri ile birlikte ilk olarak evinde Sebatspor'u 2-0 yendi, ardından deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.
Bu hafta da Kastamonuspor'u farklı geçen Aliağa FK, puanını 32'ye çıkararak zirve takibine emin adımlarla devam etti.
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