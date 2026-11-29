Aliağa FK'li oyuncu, evinde GMG Kastamonuspor'u 3-0 yendiği maçta topu sürerken rakip oyuncuyla mücadele ediyor.

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2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa Futbol, çıkışını sürdürdü.

Sarı-siyahlılar, cumartesi mesaisinde evinde GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya geldi ve rakibini 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

Sözeri yönetiminde 3 maç, 3 galibiyet

Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 3 maçını da kazanan Aliağa FK, şampiyonluk yarışında iddialı duruma geldi.

İzmir temsilcisi, Sözeri ile birlikte ilk olarak evinde Sebatspor'u 2-0 yendi, ardından deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Bu hafta da Kastamonuspor'u farklı geçen Aliağa FK, puanını 32'ye çıkararak zirve takibine emin adımlarla devam etti.

DHA Aliağa FK, evinde GMG Kastamonuspor'u 3-0 yenerek 3'te 3 yapan sarı-siyahlı ekibin pozisyonundan bir an; kalecinin topu kurtarışı.

DHA Aliağa FK, evinde oynadığı GMG Kastamonuspor maçını 3-0 kazanarak sevinen futbolcularını bir araya getirdi

DHA Aliağa FK, evinde oynadığı GMG Kastamonuspor maçını 3-0 kazanarak 3'te 3 yapan sarı-siyahlı oyuncular sevinç yaşadı.

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