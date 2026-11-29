UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a çeşitli ihlaller nedeniyle para cezası verdi. Taraftarların neden olduğu olaylar ve saha içindeki güvenlik ihlalleri sebebiyle dört kulübe kesilen cezaların toplamı 94 bin 500 euroya ulaştı.
UEFA'nın açıkladığı yaptırımlarda en yüksek ceza Galatasaray'a kesildi. Sarı-kırmızılılar, Lille ve Stuttgart karşılaşmalarında yaşanan olaylar ile medya yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle toplam 38 bin 375 euro para cezasına çarptırıldı.
Beşiktaş'a Hoffenheim ve Crystal Palace maçlarında yaşanan meşale yakma ve sahaya yabancı madde atma olayları nedeniyle toplam 21 bin 125 euro ceza verildi.
Trabzonspor ise Freiburg ve Hearts karşılaşmalarındaki taraftar olayları nedeniyle 19 bin 500 euro ödemek zorunda kalacak.
Fenerbahçe de Aston Villa ve Slavia Prag maçlarında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA'nın yaptırımlarıyla karşılaştı. Sarı-lacivertlilere kesilen toplam ceza 15 bin 500 euro olarak açıklandı.
UEFA Disiplin Kurulu'nun kararlarıyla dört Türk kulübüne verilen para cezalarının toplamı 94 bin 500 euroya çıktı. Cezaların büyük bölümünü taraftarların meşale yakması ve sahaya yabancı madde atması nedeniyle uygulanan yaptırımlar oluşturdu.
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