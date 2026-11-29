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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Adana Demirspor, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Aldığı puan silme cezaları nedeniyle ligde büyük bir dezavantajla mücadele eden mavi-lacivertliler, 2. Lig'de -49 puanla son sırada bulunuyor.

Adana Demirspor için tehlike çanları giderek daha yüksek sesle çalarken, bugün oynanacak karşılaşma kulüp tarihine geçebilecek bir senaryoyu gündeme getirdi.

Mavi-lacivertli ekip, oynayacağı 14. hafta mücadelesinden mağlubiyetle ayrılır ve Kastamonuspor da haftayı puan ya da puanlarla tamamlarsa Adana Demirspor henüz kasım ayında küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

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Söz konusu sonuçların gerçekleşmesi halinde Adana temsilcisi, Türkiye futbol tarihinde kasım ayında küme düşmesi kesinleşen ilk takım olma ihtimaliyle gündeme gelecek.

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Spor

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