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Fransa Ligue 1'de futbolseverler unutulmaz bir karşılaşmaya tanıklık etti. 12. hafta mücadelesinde Lens, deplasmanda konuk olduğu Angers karşısında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi Angers, 20. dakikada Amine El Ouazzani'nin golüyle öne geçse de Lens bu gole 43. dakikada Abdallah Sima ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci devrenin hemen başında, 48. dakikada El Ouazzani bir kez daha sahneye çıkarak Angers'yi yeniden öne geçirdi.

17 dakikada 4 golle tarihi şov

Maçın kırılma anı ise 64. dakikada Sima'nın skoru yeniden eşitlemesiyle başladı. İnanılmaz bir performans sergileyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu; 70, 76 ve 81. dakikalarda da ağları havalandırarak sadece 17 dakika içinde 4 gol birden kaydetti ve hat-trick'in de ötesine geçerek skoru 5-2'ye getirdi. Bu galibiyetle Lens üç maç aranın ardından 3 puanla tanışarak puanını 17'ye yükseltirken, Angers 8 puanda kaldı.

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Ligue 1'de 12 yıl sonra bir ilk

Maça damga vuran Abdallah Sima, Ligue 1 tarihinde unutulmazlar arasına girdi. Sima, Fransa Ligi'nde 12 yıl sonra bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu. Ligde son olarak Ekim 2014'te Nice forması giyen Carlos Eduardo, Guingamp'ı 7-2 yendikleri karşılaşmada 5 gol kaydetmişti.