İspanya La Liga 14. haftasında Real Madrid evinde Deportivo Alaves’i konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Real Madrid - Deportivo Alaves maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Real Madrid - Alaves maçı ne zaman?
- Tarih: 28 Kasım 2026 Cumartesi
- Saat: 23.00
- Stadyum: Santiago Bernabeu
- Organizasyon: La Liga 14. hafta
- Hakem: César Soto Grado
Real Madrid - Alaves maçı hangi kanalda?
Karşılaşma Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluş üzerinden canlı yayına ulaşabilecek.
Real Madrid zirve takibini sürdürüyor
Real Madrid, 13 maç sonunda 33 puanla ikinci sırada bulunuyor. Eflatun-beyazlılar bu süreçte 11 galibiyet alırken 2 kez mağlup oldu. Takım 33 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.
Lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunan Madrid ekibi, Alaves karşısında kazanması halinde puanını 36'ya çıkararak rakibiyle puanını eşitleyecek.
Real Madrid'in gol yükünü Mbappe çekiyor
La Liga'da 13 maç sonunda 13 gole ulaşan Kylian Mbappe, gol krallığı yarışında da öne çıkıyor. Jude Bellingham 5, Arda Güler ise 3 golle Real Madrid'in ligdeki gol katkısı veren diğer isimleri arasında yer alıyor.
Alaves ligde kaçıncı sırada?
Deportivo Alaves, 13 maçta topladığı 16 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Konuk ekip 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Alaves bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde de 18 gol gördü.
Real Madrid 10 maçtır kazanıyor
Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Alaves maçı öncesinde tüm kulvarlarda üst üste 10 galibiyet aldı. İspanyol ekibi son olarak Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup etti. Madrid temsilcisi, Alaves karşısında kazanarak galibiyet serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor.
Alaves'in galibiyet hasreti sona erdi
Alaves, son lig maçında Deportivo La Coruna'yı 3-1 mağlup ederek sekiz haftalık galibiyet hasretini bitirdi. Quique Sánchez Flores'in ekibi, bu galibiyetin ardından zorlu Real Madrid deplasmanında da puan arayacak.
İki takım arasındaki maçlarda Real Madrid üstün
Real Madrid, Alaves ile oynadığı son dokuz karşılaşmanın tamamını kazandı. İki takımın son buluşması 21 Nisan 2026'da Santiago Bernabeu'da oynandı ve Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Real Madrid'de hangi futbolcular eksik?
Maç öncesi yayımlanan kadro haberlerinde Rodrygo, Raul Asencio ve Endrick'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi. Ferland Mendy'nin durumu ise kaynaklar arasında farklı aktarılıyor; bu nedenle kesin kadro bilgisi için maç günü açıklaması esas alınmalı.
Real Madrid - Alaves muhtemel 11'ler
Maç öncesi tahminlerde Real Madrid için Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Arda Güler, Tchouameni; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappe kadrosu öne çıkıyor.
Alaves'in ise Sivera; Tenaglia, Koski, Otto; Perez, Ibanez, Blanco, Denis Suarez, Rebbach; Martinez, Boye şeklinde sahaya çıkması bekleniyor.
REAL MADRİD - DEPORTİVO ALAVES CANLI SKOR
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REAL MADRİD - DEPORTİVO ALAVES CANLI İZLE
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