Real Madrid'de hangi futbolcular eksik?





Maç öncesi yayımlanan kadro haberlerinde Rodrygo, Raul Asencio ve Endrick'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi. Ferland Mendy'nin durumu ise kaynaklar arasında farklı aktarılıyor; bu nedenle kesin kadro bilgisi için maç günü açıklaması esas alınmalı.