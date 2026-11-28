Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camianın dernek başkanlarıyla yarın bir araya gelecek.
Toplantı basına kapalı olacak
Kulübün açıklamasına göre buluşma, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak ve basına kapalı gerçekleşecek.
Yıldırım, dernek başkanlarının görüş, öneri ve beklentilerini bu görüşmede doğrudan dinleyecek.
Etkinlikte, derneklerin kulübe katkılarının artırılması ve sarı-lacivertli camianın dayanışmasının güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
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