Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, yerli stoper arayışında rotasını Kocaelispor'a çevirdi. Sarı-kırmızılıların gündemine, geçmişte Fenerbahçe forması giyen 22 yaşındaki oyuncu geldi.
Devre arasında kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, savunma rotasyonu için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların yerli stoper adayları arasında Kocaelispor'da forma giyen Emir Ortakaya'nın da bulunduğu belirtildi.
Gazeteci Kağan Dursun'un aktardığı bilgiye göre Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.
2021-2026 yılları arasında Fenerbahçe'nin oyuncusu olan Emir Ortakaya, bu süreçte Göztepe, Kocaelispor, Westerlo, Beerschot ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giydi.
Sezon başında Kocaelispor ile sözleşme imzalayan genç stoper, bu sezon Süper Lig'de 10 karşılaşmada görev aldı.
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