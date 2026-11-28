Süper Lig'de Çorum galibiyetiyle alkış alan, Kocaeli beraberliğiyle ise eleştirilen Emre Belözoğlu, UEFA arenasındaki kritik Shakhtar galibiyetiyle sarı-lacivertli camiada havanın olumlu yöne dönmesini sağladı. Sahaya yansıttığı oyun anlayışıyla beğeni toplayan genç çalıştırıcının kadroda yaptığı dokunuşlar, takımın iskeletini şekillendirmeye başladı.
Geride kalan üç maçta Fenerbahçe'nin oyunu genel anlamda beğeni toplarken Emre hocanın takıma dokunuşları da dikkat çekmeye başladı. Lukaku-Muriqi çekişmesinde tercihini Kosovalıdan yana kullanan Emre Belözoğlu, hücum hattında da Oğuz ve Greenwood'la yola devam etme kararı aldı.
Kaptan kulübeye
Orta sahada İsmail-Guendouzi ve İsmail-Kante ikililerini deneyen Emre Belözoğlu, Kante'den memnun kalırken İsmail ile Guendouzi arasındaki tercihini henüz netleştirmedi. Sol bekte Brown'a forma verecek Emre Belözoğlu, asıl hamleyi stoper tandeminde yapmayı planlıyor.
Genç teknik adam, geldiği günden beri takımın değişmez isimlerinden olan kaptan Skriniar'ı kulübeye çekmek için Ake'nin sahalara dönmesini bekliyor. Skriniar'ın ağır kalması nedeniyle Emre Belözoğlu, savunmanın göbeğinde Oppong-Ake ikilisiyle yola devam etmeyi planlıyor.
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