Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Cumartesi kimin maçı var, hangi maç saat kaçta?

28 Kasım 2026 Cumartesi günü futbolseverleri birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de heyecan devam ederken Avrupa'nın önde gelen liglerinde de kritik mücadeleler oynanacak. Manchester United, Bayern Münih, Atletico Madrid, Inter, Paris Saint-Germain ve Real Madrid gibi takımlar bugün sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var ve karşılaşmalar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 28 Kasım Cumartesi gününün maç programı...