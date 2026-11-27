Gazze'den Beşiktaş'a duygu dolu teşekkür: ‘Acının ve çadırların kalbinden sizlere selam olsun’

UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynanan karşılaşmada Filistin bayrakları ve "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartı açan Beşiktaş taraftarlarına Gazze'den anlamlı bir mesaj geldi. Kuzey Gazze'de zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, yayımladıkları videoyla siyah-beyazlı camiaya teşekkür etti. Gazze'deki gönüllülerin ve çocukların yer aldığı videoda, "Acının ve çadırların kalbinden sizlere selam olsun" sözleri dikkat çekti.