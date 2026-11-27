TRENDYOL 1’inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 16'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçına yönelik taktik çalışma yaptı.
Metro Holding Kayserispor, 2026-27 sezonunda 11 yıl sonra küme düştüğü 1’inci Lig’de mücadele ediyor.
Sarı-kırmızılılar ligde ikinci sırada
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, ilk 15 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 33 puanla ikinci sırada yer aldı.
Ligin 15’inci haftasında cumartesi günü sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer’i 3-1’lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılara, zorlu mücadelenin ardından 2 gün izin verildi.
Hazırlıklar salı günü başladı
İç Anadolu ekibi, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına, salı günü kulüp tesislerinde toplanarak yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı takım, bugün yaptığı antrenmanla da hazırlıklarını sürdürdü.
Recep Mamur Tesisleri’nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sürdü.
İdman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından Ankara Keçiörengücü maçının taktik çalışmasıyla sona erdi.
İç Anadolu ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Ankara'ya hareket edecek.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.