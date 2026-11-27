TRENDYOL 1'inci Lig temsilcilerinden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile yapacağı karşılaşmaya 19 yaş altı takımıyla çıkacak.
Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, ulaşım, zaman ve mali sorunlar nedeniyle A takım kadrosuyla Sivas deplasmanına gitmeyeceklerini söyledi.
Kıyanç, kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında takımın ligdeki durumunu değerlendirdi, Sivasspor maçına ilişkin kararı da duyurdu.
Sivas yolculuğu Antalya maçı hazırlığını aksatacak
Kıyanç, maç programının lig hazırlıklarını da olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.
Sivas'a ulaşım konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüklerini belirten Kıyanç, “Ulaşım çok büyük bir sıkıntı. Federasyonla defalarca kez görüştük.” dedi.
Uçak seferlerinin uygun olmaması nedeniyle takımın bir gün önceden İzmir'e gitmesi gerektiğini, Sivas'tan dönüş için ise doğrudan uçuş bulunmadığını söyledi.
Kıyanç, “Perşembe günü akşam gelebiliyoruz. Antalya maçına hazırlanmamız mümkün değil.” ifadelerini kullandı.
Hava yolu ulaşımının kış şartlarında mümkün olmadığı Sivas'tan oyuncuların otobüsle dönmek zorunda kalacağını belirten Kıyanç, bunun da mümkün olmadığını ifade etti.
Sezon başı sancılı geçti, son sonuçlar üzdü
Sezon başında adaylık süreci, takımın kurulması, transfer ve teknik heyet süreçlerinin sancılı geçtiğini söyleyen Kıyanç, Muğlaspor'un bu süreci ligde en son tamamlayan kulüplerden biri olduğunu anlattı.
Muğlaspor'un ligde 18 puanla 12. sırada bulunduğunu hatırlatan Kıyanç, sezon başında bu tablonun kabul edilebilir olduğunu belirtti.
Üç hafta önce takımın play-off hattına girmesinin Muğla halkını heyecanlandırdığını ifade eden Kıyanç, son iki maçta alınan skorların alışık oldukları skorlar olmadığını, Muğlaspor'un 3 yıldır iki hafta üst üste yenilmeye dahi alışık bulunmadığını söyledi.
Kıyanç, “Bunların bizi üzdüğünü, bu sonuçlardan dolayı Muğlaspor'a, bizlere güvenen ve inanan insanlardan da özür diliyoruz. Çünkü bu skorlar Muğlaspor'a yakışır skorlar değil.” diye konuştu.
Muğlaspor'un şu anda bir başarı kültürüne sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Öncelikli hedef ligde kalıcı olmak
Ligin zorluğuna dikkat çeken Kıyanç, rakiplerle farklı alanlarda mücadele verdiklerini ve öncelikli hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu vurguladı.
Kıyanç, “Bu takımın bu yıl bu ligde kalması şampiyonluklar kadar önemli ve değerli. Bunun bilinmesini istiyorum. Bu hedeften asla Muğlaspor şaşmayacaktır.” ifadelerini kullandı.
Başkan Kıyanç, “Eğer biz bunu bir baskıya dönüştürürsek çok şey kaybederiz” dedi.
Menaf Kıyanç, kulübün mali olarak zorlu bir süreçten geçtiğini de belirterek, kentin kulübe sahip çıkmasını ve destek olmasını istedi.
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