Gazzeli Muhammed'den Beşiktaş'a hem teşekkür hem dua

Beşiktaş, ev sahibi olduğu fakat Gürcistan'ın Batum şehrinde karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyet, Gazze olmak üzere dünyada geniş yankı buldu. Gazzeli Muhammed, Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası bir video çekerek sosyal medya hesabında paylaştı. Videoda Beşiktaş'a teşekkür eden Muhammed, "Allah, başınızı bizi gururlandırdığınız gibi hep dik tutsun." diye de dua etti. Konuşmasının sonunda tekbirler getiren Muhammed'in görüntüleri Türkiye'de de gündem oldu.