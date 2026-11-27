İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid ile 27 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Brahim Diaz, sözleşmenin 30 Haziran 2031'e kadar uzatılması konusunda anlaştı.
İspanyol kulübünün yaptığı açıklamada, "Oyuncumuzun sözleşmesini uzatma konusunda anlaştık ve 30 Haziran 2031 tarihine kadar kulübümüzde." bilgisi verildi.
Diaz 6 sezonda 173 maça çıktı
Real Madrid'e 2019 yılında, 19 yaşındayken katılan Diaz, 6 sezonda 173 maça çıkıp 22 gol kaydetti.
2025 Afrika Uluslar Kupası'nın gol kralı olan oyuncu, Fas Milli Futbol Takımı'nda bugüne kadar 36 maçta 15 gol kaydetti.
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