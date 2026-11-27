Dirk Kuyt, teknik direktörlük kariyerine Belçika'da devam etmeye hazırlanıyor. Hollandalı çalıştırıcının, Belçika ekibi OH Leuven'in başına geçmesi bekleniyor.
Telegraaf'ın haberine göre Dirk Kuyt, OH Leuven'in teknik direktörlüğü görevini üstlenmeye hazırlanıyor. Taraflar arasındaki sürecin tamamlanmasıyla birlikte Kuyt'ın Belçika ekibindeki yeni görevine başlaması bekleniyor.
Kuyt’ın pazartesi günü OH Leuven ile antrenmanlara çıkabileceği kaydedildi.
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