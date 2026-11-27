Geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 5-1 yenen ve son 8 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan 4'üncü sıradaki 27 puanlı Balıkesirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın evinde düşme hattında yer alan 9 puanlı Söke 1970'i konuk edecek.
Saat 19.00'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda başlayacak 14'üncü hafta mücadelesinde düdük Berkay Yavuz'un elinde olacak.
Balıkesirspor zirve yarışını sürdürmek istiyor
Lider Etimesgut SK'nın 2 puan gerisinde bulunan Balıkesirspor, kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Söke ekibi ise 11 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.
Aynı grupta düşme potasında yer alan Bucaspor 1928, saat 15.30'da evinde Bigaspor'la kozlarını paylaşacak.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.