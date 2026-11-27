4 büyük takımımız da Avrupa'da bu haftayı galibiyetle kapattı.

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Avrupa kupalarında Türk temsilcilerinin fırtına gibi estiği ve tüm maçlarını kazanarak 4'te 4 yaptığı haftanın ardından UEFA, güncel kulüpler sıralamasını duyurdu. Alınan başarılı sonuçlar ülke puanına ve takımların bireysel sıralamalarına doğrudan yansıdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray yerini korudu

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre; Fenerbahçe, 64.750 puanla sıralamada 25. basamakta yer alırken, Galatasaray ise 50.500 puanla 44. sıradaki yerini korudu.

Beşiktaş ve Trabzonspor'dan dev adımlar

Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva'yı mağlup eden Beşiktaş, puanını 18.500'e yükseltti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle 12 basamak birden tırmanarak 119. sıradan 107. sıraya çıktı.

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Konferans Ligi'nde CSKA Sofya karşısında galibiyet elde eden Trabzonspor ise 14.500 puana ulaştı. Bordo-mavililer, bu sonuçla birlikte 16 sıra birden kazanarak 145. basamaktan 129. sıraya yükseldi ve haftanın en büyük çıkışına imza atan ekiplerden biri oldu.