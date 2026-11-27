Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Salih Özcan'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Gürcistan'da Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesinin tepki çektiği gecede milli futbolcunun ellerini havaya kaldırarak verdiği mesaj dikkat çekti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya, Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisinin orantısız müdahalesi damga vurdu.
Yaşanan olaylar büyük tepki toplarken maçın ardından milli futbolcu Salih Özcan'ın görüntüsü gündem oldu.
Salih Özcan'ın ellerini havaya kaldırarak "Allahu ekber" diye bağırdığı anlar kameralara yansıdı. Milli futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Özcan, "Süper Lig’deki tüm takımların bize destekte bulunması çok güzel bir andı. Bu akşam oynanan maç milli bir mesele oldu ve 3 puanla eve dönüyoruz. Mutluyuz" dedi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.