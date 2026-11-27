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Avrupa’da takımlarımız 4’te 4 yaptı. Galatasaray sahasında Aston Villa’yı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Shakhtar Donetsk’i aynı skorla geçti.

Şampiyonlar Ligi’ndeki galibiyetlerin ardından Avrupa Ligi’nde de Beşiktaş, Haopel Beer Sheva’yı 2-1 yendi. Konferans Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor ise aynı skorla deplasmanda CSKA Sofya’yı geçti.

Bu 4 galibiyetin ardından ülke puanımız da yükselişe geçti. İşte UEFA ülke puanında son durum:

7- Belçika | 65.250 puan

8- Hollanda | 57.395 puan

9- Türkiye | 54.675 puan

10- Yunanistan | 47.612 puan

11- Çekya | 47.125 puan

12- Polonya | 46.125 puan

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