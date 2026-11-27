Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Filistin'e destek pankartı açan Türk taraftarlara Gürcistan polisinin müdahalesi büyük tepki çekti. Real Madrid forması giyen millî futbolcu Arda Güler'den de siyah-beyazlılara destek geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan karşılaşmada İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti.
Mücadelede Filistin'e destek pankartı açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisinin orantısız müdahalesi ve yaşanan olaylar büyük tepki çekti.
Çok sayıda kulüp Beşiktaş'a destek mesajı yayımlarken, milli futbolcu Arda Güler de sosyal medyada dikkat çeken bir etkileşimde bulundu.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Beşiktaş'ın karşılaşmanın ardından yaptığı "Türkiye olarak hep birlikte kazandık" paylaşımını beğendi. Milli futbolcunun bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.
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