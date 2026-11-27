Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Antrenman ısınma hareketleriyle başladı
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş ve yardımcıları yönetiminde Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalarla çalışmayı tamamladı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Bodrum FK, 28 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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